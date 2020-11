Screenshot der Website www.brainin.at Screenshot der Website www.brainin.at

Widerstandskämferin Lotte Brainin ist 100 Jahre

(12.11.2020)

Lotte Brainin, Widerstandskämpfe­rin und unermüdliche Zeitzeugin, wird heute 100 Jahre alt.

Lotte Brainin kam 1934 zum Kommunistischen Jugendverband – als kommunistische Aktivistin und weil sie von einer jüdischen Familie abstammte mußte sie vor den Nazis flüchten. In Belgien schloss sie sich einer Widerstandsgruppe österreichischer und deutscher KommunistInnen im Rahmen der französischen Resistance an und beteiligte sich an der „Mädelarbeit“, um deutsche Soldaten politisch zu beeinflussen.

Sie wurde 1943 verhaftet und überlebte nach schweren Folterungen die Konzentrationslager Auschwitz und Ravensbrück. Ihre Eltern wurden von den Nazis ermordet.

Nach der Befreiung und ihrer Rückkehr nach Wien arbeitete Lotte Brainin in der Tageszeitung der KPÖ, „Volksstimme“, und beteiligte sich viele Jahre bis 1968 in der Bezirksorganisation der KPÖ im vierten Wiener Gemeindebezirk.

Sie gehörte zu den Gründungsmitgli­edern der Lagergemeinschaft Ravensbrück und trat u.a. als engagierte Antifaschistin in Schulen als Zeitzeugin auf.

Anlässlich ihres 100. Geburtages findet eine Online-Festveranstaltung statt, bei der u.a. Bundespräsident Van der Bellen, die zweite Parlamentspräsi­dentin Doris Bures und Elfriede Jelinek die Jubilarin würdigen werden.

Die KPÖ schließt sich den Gratulationen an.

Heute, am Geburtstag von Lotte Brainin, 12. November, findet auch ein virtueller Festakt statt. Hier geht es zum Online Festakt:

Es gratulieren Alexander van der Bellen, Heinz Fischer, Doris Bures, Michael Ludwig, Elfriede Jelinek u.v.a.m. – Siehe auch https://www.brainin.at/

→ Presse-Artikel von Erich Hackl zu Leben und Wirken von Lotte Brainin