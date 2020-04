Manolis Glezos hält eine Rede auf einer SYRIZA-Kundgebung, Athen 2007 (CC BY-SA) Manolis Glezos hält eine Rede auf einer SYRIZA-Kundgebung, Athen 2007 ( Michalis Famelis

Widerstandskämpfer Manolis Glezos im Alter von 97 Jahren verstorben

(31.3.2020)

Am Montag, 30. März 2020, verstarb der griechische antifaschistische Widerstandskämpfer Manolis Glezos im 97. Lebensjahr.

Die KPÖ würdigte Manolis Glezos in einem Kondolenzschreiben an die griechische SYRIZA als ein „Symbol des europäischen antifaschistischen Widerstandskampfes, einen Helden von Generationen von Kämpferinnen und Kämpfern für eine bessere Gesellschaft – in Griechenland, in Europa und in der gesamten Welt.“

Wir dokumentieren im folgenden den Nachruf der Internationalen Föderation der Widerstandskämpfer (F­IR):