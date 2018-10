Die von Alfred Hrdlicka geschaffenen Büste in der Barbara Kapelle im Wr. Stephansdom (Ausschnitt der Veranstaltungs-Einladung) Die von Alfred Hrdlicka geschaffenen Büste in der Barbara Kapelle im Wr. Stephansdom (Ausschnitt der Veranstaltungs-Einladung)

Terminhinweis: Geschwisterlichkeit

(24.10.2018)

Am 29. Oktober 1942 wurde Sr. Restituta zum Tode verurteilt und am 30. März 1943 gemeinsam mit neun kommunistischen Widerstandskämpfer_in­nen hingerichtet.

In ihrem Andenken feiern wir ein Fest am

29. Oktober 2018 um 19:00 Uhr im Wiener Stephansdom.

Wir gedenken der vielen Männer und Frauen, die unter Einsatz ihres ganzen Seins dem Unrecht entgegentraten. Wir wollen ein Zeichen der Solidarität mit allen heute Verfolgten setzen, die aus politischer Unterdrückung und Elend flüchten.

Mit Kammerschauspi­elerin Elisabeth Orth, Sr. Ruth Beinhauer, Gregor Mikl, Pf. Harald Mally, Roswitha Oberfeld, Theresia Natiesta, Maren Rahmann, Mayas Alkhatib, Walter Baier und Dompfarrer Toni Faber

Veranstaltet von den Franziskanerinnen von der christlichen Liebe, österreichischen Kommunist_innen und der Fokolar-Bewegung

Helene Kafka wurde am 1. Mai 1894 in Brno geboren. 1914 trat sie in die Ordensgemeinschaft Franziskanerinnen von der christlichen Liebe ein. Unter der nationalsozia­listischen Gewaltherrschaft wurde sie wegen ihres unerschütterlichen Eintretens für Glauben, Recht und Menschenwürde zur Verbrecherin gestempelt und gemeinsam mit neun kommunistischen Widerstandskämpfer_in­nen im Wiener Landesgericht durch Enthauptung ermordet. Papst Johannes Paul II. sprach Sr. Restituta 1998 auf dem Wiener Heldenplatz selig. Ihr liturgischer Gedenktag ist der 29. Oktober (Tag des Todesurteils 1942).

29.10.2018 19:00 h Stephansplatz 1, 1010 Wien